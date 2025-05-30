В Талдыкоргане откроется филиал одного из старейших вузов Италии

— Это полноценный кампус, мы уже подготовили здание, программу, работать будут, в том числе, преподаватели из Италии. Кстати, им очень понравился регион, природа, — сказал Саясат Нурбек.

Кроме того, Миннауки сейчас ведет переговоры еще с двумя ведущими университетами Италии.

— Это мой альма-матер, Римский государственный университет Ла Сапиенца, и политехнический университет Милана, один из ведущих технологических университетов в Италии. Также у нас были предварительные договоренности с политехническим университетом Турина. Он силен в промышленном дизайне. Турин — столица автомобильного строения и промышленного дизайна. Надеемся, уже в следующем году порадовать хорошими новостями, — отметил министр.

По его словам, в сентябре планируется визит президента Италии в Казахстан, в рамках которого будут объявлены новые соглашения.

Какие документы подписали Казахстан и Италия — читайте здесь.