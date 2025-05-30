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    14:41, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Талдыкоргане откроется филиал одного из старейших вузов Италии

    В Талдыкоргане откроется филиал Политехнического университета Марке (Италия). Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в кулуарах Акорды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Талдыкоргане откроется филиал одного из старейших вузов Италии
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    — Это полноценный кампус, мы уже подготовили здание, программу, работать будут, в том числе, преподаватели из Италии. Кстати, им очень понравился регион, природа, — сказал Саясат Нурбек.

    Кроме того, Миннауки сейчас ведет переговоры еще с двумя ведущими университетами Италии.

    — Это мой альма-матер, Римский государственный университет Ла Сапиенца, и политехнический университет Милана, один из ведущих технологических университетов в Италии. Также у нас были предварительные договоренности с политехническим университетом Турина. Он силен в промышленном дизайне. Турин — столица автомобильного строения и промышленного дизайна. Надеемся, уже в следующем году порадовать хорошими новостями, — отметил министр.

    По его словам, в сентябре планируется визит президента Италии в Казахстан, в рамках которого будут объявлены новые соглашения.

    Какие документы подписали Казахстан и Италия — читайте здесь.

    Теги:
    Вузы Италия Казахстан Образование Джорджа Мелони Визит премьер-министра Италии Международные отношения Саммит «Центральная Азия — Италия»
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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