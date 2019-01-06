Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Таиланде перевернулся туристический автобус: 6 человек погибли

6 Января 2019 10:34 335
Поделиться:
В Таиланде перевернулся туристический автобус: 6 человек погибли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Патхумтхани в центральной части Тайланда, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Bangkok Post.

Новости по теме

Девять землетрясений произошли в Мексике менее чем за четыре часа
Узбекистан намерен обучить своих специалистов за рубежом Самый скоростной электросамолет построят в Великобритании

Как сообщила полиция, двухэтажный автобус, направлявшийся в Бангкок, перевернулся 6 января в 3:20 ночи по местному времени (4:20 по времени Астаны).

По утверждению пассажиров, авария произошла во время дождя после того, как водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством.  

В результате ДТП погибли мужчина, четыре женщины и младенец. Также, около 50 получили разные травмы. Спасатели доставили всех пострадавших в ближайшие больницы.

Полиция все еще разыскивает водителя, который мог оказаться в числе госпитализированных, для проведения допроса.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туризм, Происшествия, ДТП,
Поделиться:

Перевод:

Алмас Жексенбеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Архив