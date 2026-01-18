В Таджикистане проведены кадровые изменения в силовых структурах

По данным пресс-службы президента Таджикистана, 16 января Эмомали Рахмон, провёл ряд кадровых назначений в министерстве обороны, Национальной гвардии, Пограничных войсках, Агентстве государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией, а также в Главном управлении исполнения уголовных наказаний министерства юстиции.

— В командном составе воинских частей и подразделений этих силовых структур были назначены молодые, талантливые, высококвалифицированные и патриотичные кадры, — сообщает пресс-служба.

В ходе выступления Эмомали Рахмон проанализировал и обсудил состояние боеготовности Вооруженных сил, воинских частей и подразделений в связи с ситуацией в регионе и мире, и поставил конкретные задачи.

Особое внимание уделено охране государственной границы, усилению боевой готовности, изучению иностранных языков, освоению современной военной техники и укреплению взаимопонимания между командирами и военнослужащими.



Ранее четыре новые погранзаставы открыли на таджикско-афганской границе.