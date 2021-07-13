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    11:29, 13 Июль 2021 | GMT +6

    В связи с засухой в Мангыстау поставляют корма по льготной цене

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «НК «Продкорпорация» продолжает поставку удешевленного ячменя в Мангыстаускую область, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе компании, АО «НК «Продкорпорация» по договоренностям с АО «СПК «Каспий» продолжает поставку 546,304 тонны удешевленного ячменя до отдаленных регионов Мангыстауской области.

    По состоянию на 13 июля текущего года Продкорпорация приступила к затарке ячменя на девять вагонов. Для удобства в приемке и дальнейшего распределения среди животноводческих хозяйств, ячмень расфасовывается в мешкотару по 45-50 кг. Эта работа идет круглосуточно на хлебоприемном предприятии ТОО «Астык Коймалары Хлебная база № 1», станция Ак-Куль.

    «В виду сложившейся чрезвычайной ситуации по Мангыстауской области, Продкорпорацией были приняты оперативные меры по поддержке фермерских хозяйств фуражным зерном по цене, на 20% ниже рыночной. Продкорпорацией в рамках обеспечения данных областей кормами в июне текущего года поставила 10 вагонов с общим объемом 637,294 тонн. В настоящее время также продолжается отправка ячменя в адрес животноводческих предприятий Кызылординской области», - уточнили в Продкорпорации.



    Теги:
    Сельское хозяйство Засуха Мангистауская область
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