12:01, 11 Январь 2022 | GMT +6
В связи с введением ЧП высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Отдельно заострю внимание на следующем вопросе. В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движения на счетах отдельных лиц», - заявил во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.
«Поэтому, поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», - поручил Глава государства.