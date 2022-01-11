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    12:01, 11 Январь 2022 | GMT +6

    В связи с введением ЧП высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж - Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно заострю внимание на следующем вопросе. В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансовых промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движения на счетах отдельных лиц», - заявил во время заседания в Мажилисе Касым-Жомарт Токаев.

    «Поэтому, поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны», - поручил Глава государства.


    Теги:
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