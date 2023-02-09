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В связи с присоединением Кыргызстана к Договору о ЕАЭС в законодательство внесены поправки

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Февраля 2023, 19:05
В связи с присоединением Кыргызстана к Договору о ЕАЭС в законодательство внесены поправки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов Евразийского экономического союза в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 2015 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.


Президент Казахстана   Акорда   Кыргызстан   ЕАЭС   Токаев Касым-Жомарт  
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