АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с непогодой в Атырау резко увеличилось число травмированных людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Атырауской областной больницы, после обильного снегопада только за сутки в трампункт обратились 43 человека.

Четверо были травмированы во время дорожно-транспортных происшествий, остальные получили ушибы и переломы на дорогах и тротуарах. В семи случаях медикам пришлось накладывать пострадавшим гипс.

«Что интересно, травмы на улицах получают взрослые люди. Все пострадавшие за сутки дети получили ушибы, растяжения дома», - отметили в пресс-службе.

Напомним, из-за непогоды в Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов.



