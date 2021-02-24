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    14:57, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    В связи с непогодой в Атырау резко увеличилось число травмированных людей

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с непогодой в Атырау резко увеличилось число травмированных людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе Атырауской областной больницы, после обильного снегопада только за сутки в трампункт обратились 43 человека.

    Четверо были травмированы во время дорожно-транспортных происшествий, остальные получили ушибы и переломы на дорогах и тротуарах. В семи случаях медикам пришлось накладывать пострадавшим гипс.

    «Что интересно, травмы на улицах получают взрослые люди. Все пострадавшие за сутки дети получили ушибы, растяжения дома», - отметили в пресс-службе.

    Напомним, из-за непогоды в Атырауской области отменили занятия для учащихся 1-5 классов.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Погода
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