В связи с чем выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, в связи с чем отмечается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось , в марте по сравнению с февралем отмечается рост заболеваемости на 30%. За 5 дней апреля зарегистрировано 9983 случаи, в сутки регистрируется до 2 тысяч больных.

«Рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов. В этой связи, акимам регионов необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП», - заявил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что с учетом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 57 тысяч исследований в сутки, что составляет 50% от имеющейся суточной мощности лабораторий и в сравнении с февралем наблюдается увеличение в 1,6 раз.



