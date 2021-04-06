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    09:31, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    В связи с чем выросла заболеваемость коронавирусом в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, в связи с чем отмечается рост заболеваемости коронавирусом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщалось , в марте по сравнению с февралем отмечается рост заболеваемости на 30%. За 5 дней апреля зарегистрировано 9983 случаи, в сутки регистрируется до 2 тысяч больных.

    «Рост заболеваемости связывается с циркуляцией британского и южноафриканского штаммов. В этой связи, акимам регионов необходимо принять незамедлительные меры по обеспечению инфекционными койками и мобильными бригадами ПМСП», - заявил Алексей Цой в ходе заседания Правительства.

    Он отметил, что с учетом эпидситуации в апреле отмечается повышение суточного количества тестирования до 57 тысяч исследований в сутки, что составляет 50% от имеющейся суточной мощности лабораторий и в сравнении с февралем наблюдается увеличение в 1,6 раз.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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