В суде Алматы разъяснили запрет на работу «Яндекс.Такси» в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экономический суд Алматы дал разъяснение касательно статей опубликованных в ряде информационных порталов по поводу Яндекс.Такси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В суде отметили, что решение не вступило в законную силу и о принудительном исполнении речь не идет.

«19 мая текущего года судом было рассмотрено дело по иску ТОО G. к компании Яндекс. Такси, связанное с правом интеллектуальной собственности на использование полезной модели - автоматизированная служба заказа такси, в связи с выдачей такого патента МЮ Республики Казахстан. В рамках рассмотрения дела, суд не ограничивал деятельность компании (не принималось обеспечительных мер). В настоящее время подаются апелляционные жалобы, и спор будет рассмотрен в апелляционной инстанции», - сообщили в пресс-службе экономического суда города.

Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о запрете работы сервиса «Яндекс.Такси» и блокировке приложения в Казахстане. Компания намерена обжаловать решение суда первой инстанции.



