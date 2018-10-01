В суд на стройкомпанию за задержку возведения жилья подал акимат Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Власти Павлодара через суд не дали подрядчику превратить возведение нового дома в долгострой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблемный дом - это на строительной площадке жилого дома номер 27. Подрядная организация не выполнила свои обязательства в срок, поэтому мы вынуждены были обратиться на них в суд, - заявил сегодня журналистам заместитель акима Павлодара Андрей Балашов. - После вступления суда в законную силу мы повторно объявим тендер, определим нового подрядчика, который достроит этот дом. В любом случае мы его достроим, он не останется долгостроем».

Строить «проблемный дом», по словам А. Балашова, начали одновременно с другими пятью жилыми домами, которые вскоре готовят к вводу в эксплуатацию. В самом начале работ у подрядной компании проблем не было.

«Проблемы возникли в течение последних двух месяцев, финансовыми трудностями они объясняют. Тем не менее, мы пытались пойти им навстречу, предлагали субподрядчиков, другие варианты, - дополнил замакима. - Раз они от этих вариантов отказались, вынуждены мы обратиться в суд, чтобы уже объект не стал долгостроем, чтобы определить нового подрядчика, и он достроил».

Андрей Балашов предположил, что в 2018 году, скорее всего, даже новая компания, которая захочет взяться за доведение объекта до конца, достроить дом не успеет, но в первой половине следующего года его сдадут.

«Возведение остальных домов идёт по графику. Единственное - по двум домам для переселенцев, которые строит «Темиртас», по ним были небольшие задержки, - сказал заместитель главы Павлодара. - Сейчас они темпы увеличили, также увеличили количество рабочих на стройплощадке. Поэтому один дом мы будем вводить к концу октября, следующий, номер пятнадцать - к концу ноября».





Кроме этого, в Павлодаре сейчас готовы восемь домов, подчеркнул он. В середине октября власти объявят конкурс, чтобы до первого января начать земляные работы по строительству ещё восьми жилых домов.

«Стройка не будет останавливаться. Мы планомерно идём от улицы Ломова, уже переходим на улицу Циолковского, - сказал А. Балашов. - Как планировали строительно-монтажные работы, так они и будут выполняться. Надеемся, что, как людям обещали, мы до конца 2020 года все проблемы по переселению решим».

Переселить до конца 2020 года власти Павлодара ранее пообещали жителей посёлка (ныне - микрорайон) Алюминстрой, в котором уже десятки лет стоят восьмиквартирные двухэтажки, некогда построенные как временные дома для работников алюминиевого завода. Однако они давно обветшали, сейчас по этой причине сносятся, а их жителей переселяют в многоэтажные дома, строя их специально для этого.

«Сейчас у нас осталось из 159 жилых домов не снесённых 85, в этом году мы снесём ещё 30 жилых домов, останется 55, в следующем году построим дополнительно дома для переселенцев», - прокомментировал заместитель акима города.

В ближайшее время, кроме того, будут сданы (до конца года) семь жилых домов для реализации квартир в кредит для вкладчиков АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и два дома для переселенцев из Алюминстроя.

«Один в этом году - арендное жильё, жилой дом номер два - мы уже ввели в эксплуатацию. Людей, очередников туда заселили, - сказал Андрей Балашов. - Ещё мы в этом году начинаем строительство двухэтажных домов возле аэропорта - район ИЖС-1, будем там строить двухэтажные дома по программе «Нурлы жер». Так же, как и вкладчики «Жилстройсбербанка», они имеют право, если стоят на очереди по земле, которая будет предоставляться им бесплатно, а само жильё - через систему вкладов».

В микрорайоне близ павлодарского аэропорта появятся 72 квартиры. Часть домов будут на одного хозяина, часть - таунхаусы - сразу на две семьи. На следующей неделе начнёт разворачиваться стройплощадка. Вводить их будут в следующем году.