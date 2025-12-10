В структуре фонда Qazaq Tili Endowment необходимо создать институт Counsel — Дулат Тастекей

— В этом году мы приняли стратегически верное решение. Фонд Qazaq Tili Endowment был перерегистрирован под юрисдикцией Международного финансового центра «Астана» — МФЦА. Значимость этого шага заключается, во-первых, в том, что МФЦА основан на английском праве и функционирует по международным стандартам. Подобная правовая среда — наиболее надежная площадка для защиты, приумножения и прозрачного управления долгосрочным капиталом, каким является эндаумент. Этим решением мы обеспечили будущую устойчивость фонда. Во-вторых, фонд, зарегистрированный в МФЦА, обладает четкой системой управления как самостоятельное юридическое лицо. Такая структура позволяет реализовывать системное, открытое и профессиональное управление через такие институты как Guardians и Council. В-третьих, все средства, которые сегодня находятся в прежнем эндаумент-фонде, действовавшем на территории Казахстана, по окончании установленных обязательств будут полностью переведены в фонд, зарегистрированный в МФЦА. Таким образом, мы сможем аккумулировать весь капитал в едином центре и управлять им в соответствии с долгосрочной стратегией, — отметил вице-президент общества.

В этой связи он обратил внимание участников съезда на то, что одним из ключевых институтов в международной практике, а также в деятельности фондов, работающих в юрисдикции МФЦА, является Counsel — юридический и структурный консультант фонда.

Фото: Агыбай Аяпбергенов / Kazinform

По его словам, необходимость введения такой функции обусловлена следующими факторами:

обеспечение полной прозрачности всех процессов;

ведение документооборота, инвестиционных соглашений и управленческих актов в соответствии с международными стандартами;

обеспечение правовой согласованности между Guardians Board, Council и Founder;

полноценное внедрение корпоративного управления в соответствии с требованиями МФЦА.