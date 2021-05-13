В строительстве реабилитационного центра в Таразе примет участие французская компания

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Французская компания Vicat Group примет участие в строительстве в Таразе реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел онлайн-встречу с президентом компании Vicat Group Ги Сидосом. В партнерстве с французской компанией несколько лет назад в Мойынкумском районе был построен цементный завод. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии дел и перспективных планах предприятия.

Изначально завод производил 1,2 млн тонн цемента в год. За 10 лет деятельности производство достигло 1,6 млн тонн. Продукция под торговой маркой Jambyl Cement сейчас востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. На предприятии работают около 750 человек.

«В настоящее время мы намерены и дальше наращивать производство с использованием новых технологий, в том числе альтернативных источников энергии», – сказал Ги Сидос.

На встрече глава региона акцентировал внимание представителей компании на том, что заработная плата работникам завода должна выплачиваться вовремя, а социальные обязательства перед ними выполняться в полном объеме. Бердибек Сапарбаев напомнил главе французской компании о социальной ответственности бизнеса и предложил принять участие в реализации ряда проектов в регионе.

«Местные власти готовы максимально поддержать ваше предприятие. Крупные компании нашего региона активно участвуют в реализации мероприятий социальной ответственности. В связи с чем приглашаю вас поспособствовать открытию реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями в Таразе», – сказал аким области.

Ги Сидос принял предложение и заверил, что компания обязательно примет участие в строительстве социального объекта.

Напомним, мынаральская компания за короткий срок стала лидером цементной отрасли Казахстана. Мынаральский цементный завод является первым заводом Казахстана с «сухим способом» производства. Высококачественный цемент Мынаральского завода использовался в строительстве автомагистрали Западная Европа – Западный Китай. Не забывает руководство завода и о своей социальной ответственности. Для рабочих созданы комфортные условия, все сотрудники предприятия получают социальную помощь. Для постоянного проживания специалистов предприятия на берегу озера Балхаш построен жилой комплекс, включающий как жилые дома, так и всю необходимую для проживания инфраструктуру – детский сад, минимаркет, врачебную амбулаторию, развлекательный центр с кинозалом.