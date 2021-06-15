В строительстве комплекса по утилизации ПХД в Степногорске отказано

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Учитывая обнаруженные несоответствия действующему природоохранному законодательству, а также мнение населения, в реализации проекта строительство комплекса по утилизации ПХД на территории города Степногорска будет отказано. Такое решение было принято на общественных слушаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Степногорске состоялись общественные слушания посредством платформы ZOOM по проекту оценки воздействия на окружающую среду к рабочему проекту «Строительство промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления отходов озоноразрушающих веществ/стойких органических загрязнителей».

В ноябре 2019 года Оценочной комиссией Глобального экологического фонда (ГЭФ) - Организацией Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по согласованию с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан в качестве партнера для внедрения производственных мощностей в Республике Казахстан и строительства комплекса по вышеуказанному проекту поставщиком было определено ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» города Степногорска.

«По предварительным экспертным оценкам, при строительстве комплекса по обезвреживанию и термическому удалению полихлорированных дефенилсодержащих отходов (ПХД) были обнаружены несоответствия действующему природоохранному законодательству, а именно - не учтены гидрогеологические, геологические, почвенные обследования данной местности, наличие близости объекта к воинской части, отсутствие исследования «розы ветров». Учитывая изложенное, а также мнение населения, в реализации данного проекта на территории Степногорска будет отказано», - сообщили в пресс-службе городского акимата.