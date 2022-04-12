В строительном секторе кризиса нет - глава МИИР Каирбек Ускенбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что кризиса в строительном секторе нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас нет кризиса в строительном секторе. Есть желание некоторых строителей в этой ситуации какую-то идеологию создать, что есть кризис. На самом деле у нас есть четко проработанная позиция. 15 миллионов квадратных метров жилья мы в этом году планируем ввести. По линии государства строится всего 15%. Остальные 85% строят в частном секторе. Поэтому, если говорить, что мы глобально влияем в целом на строительную отрасль, то это неправильно», - прокомментировал Каирбек Ускенбаев.

Также министр высказался по поводу удорожания стоимости строительства. По словам Каирбека Ускенбаева, данный механизм обозначен в законодательстве.

«Если по стоимости строительства (проекта) удорожание составляет более 10 процентов, то застройщик имеет право обратиться к администратору. Тогда администратор или проводит корректировку и увеличивает стоимость, или не соглашается», - отметил он.

Ранее глава Мининдустрии пояснил причину дороговизны казахстанских автомобилей по программе льготного автокредитования.