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    12:51, 12 Апрель 2022 | GMT +6

    В строительном секторе кризиса нет - глава МИИР Каирбек Ускенбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что кризиса в строительном секторе нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас нет кризиса в строительном секторе. Есть желание некоторых строителей в этой ситуации какую-то идеологию создать, что есть кризис. На самом деле у нас есть четко проработанная позиция. 15 миллионов квадратных метров жилья мы в этом году планируем ввести. По линии государства строится всего 15%. Остальные 85% строят в частном секторе. Поэтому, если говорить, что мы глобально влияем в целом на строительную отрасль, то это неправильно», - прокомментировал Каирбек Ускенбаев.

    Также министр высказался по поводу удорожания стоимости строительства. По словам Каирбека Ускенбаева, данный механизм обозначен в законодательстве.

    «Если по стоимости строительства (проекта) удорожание составляет более 10 процентов, то застройщик имеет право обратиться к администратору. Тогда администратор или проводит корректировку и увеличивает стоимость, или не соглашается», - отметил он.

    Ранее глава Мининдустрии пояснил причину дороговизны казахстанских автомобилей по программе льготного автокредитования.


    Теги:
    Правительство Правительство РК МИИР РК Строительство Экономика
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