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    09:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    В Страсбурге проходит последнее заседание Европарламента перед выборами

    Европарламент
    Фото: Unsplash

    Нынешний состав Европарламента, полномочия которого истекают в текущем году, в понедельник начал свое последнее выездное заседание во французском Страсбурге, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Открывая заседание, председатель Европарламента Р.Метсола подчеркнула новаторские законы, принятые за срок полномочий этого состава (209-2024 гг) -в области искусственного интеллекта, миграции, предоставления убежища, климата, создания рабочих мест, защиты европейской промышленности и сельского хозяйства, новых технологий, цифровых услуг, общих рынков.

    - Мы создали новые приоритеты в области энергетики и здравоохранения. Мы встали на защиту человечества на Ближнем Востоке и во всем мире. Парламент принял большое количество документов по вопросам равенства и укрепления социальных основ. Мы возглавили европейские дебаты, которые сделали жизнь людей немного проще, немного безопаснее и немного надежнее, - сказала Р.Метсола.

    Кроме того, председатель ЕП отдала дань уважения своему предшественнику Давиду Сассоли, который скончался в 2022 году, и призвала молодых людей принять участие в европейских выборах через шесть недель и сформировать свое будущее.

    - Поскольку каждый голос, каждый выбор имеют значение, - сказала Р.Метсола.

    По завершении этой пленарной сессии, евродепутаты могут продолжить работу как в Брюсселе, так и в своих странах, проводя подготовку к общеевропейским выборам 6 - 9 июня.

    Теги:
    Евросоюз Франция Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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