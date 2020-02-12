В стране уже действует более 200 волонтерских организаций - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о письме от известной французской актрисы, которая попросила его оказать защиту животным в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно я получил письмо от известной киноактрисы Брижит Бардо с просьбой помочь в проведении работ по защите собак и других животных. Думаю, что это правильное обращение, мы должны обратить на него внимание, показать себя милосердной нацией и уделять внимание не только защите наших людей, включая детей, но и животных», - сказал Касым-Жомарт Токаев при запуске республиканского фронт-офиса волонтеров Birgemiz.

По словам Президента, можно привести тысячи подобных примеров.

«Мы видим, что волонтерство в Казахстане постепенно принимает общенациональные масштабы. Уверен, этот процесс объединит еще больше наших граждан, благодаря мероприятиям Года волонтера», - отметил Глава государства.

«Добрые дела становятся неотъемлемой частью нашей культурной идентичности – в стране уже действует более 200 волонтерских организаций, в которых участвует около 50 тысяч добровольцев», - добавил К. Токаев.