В стране началась демократизация - Самат Нуртаза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперт Института евразийской интеграции Самат Нуртаза высказал свое мнение, о тех инициативах и поручениях, которые Президент озвучил на первой сессии Парламента седьмого созыва сегодня в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер назвал три ключевых пункта, которые, по его мнению ,были обозначены Президентом своевременно.

«Я хотел бы остановиться на трех пунктах - снижение порога прохождения в Мажилис для политических партий с 7 до 5%. Я думаю, это будет способствовать развитию многопартийности и целом дальнейшему развитию партийной системы. Это одно из знаковых событий в истории независимого Казахстана. Потому что 5% - 600 тысяч человек. Такое количество человек не только партия может собрать, но может собрать и любая область в стране. Поэтому можно сказать, что плюрализм политический у нас наступил. Я думаю, что в будущем многопартийная ситуация на политическом олимпе у нас будет иметь место.

Второе - пункт «Против всех». Во многих других государствах нет такого пункта. Президент сказал ввести этот пункт в бюллетени. Президент как настоящий демократ понимает, что государству необходима либерализация и демократизация во всех сферах нашей жизни. Этот пункт показывает, что Казахстан поднимается на десяток строчек вверх в хит-параде демократических стран.

И третий пункт - о выборности сельских акимов, переход к выборности районных акимов. Мы рано или поздно дойдем до того что будем выбирать акима столицы. Возможно, это произойдет лет через 10-15», - отметил он.

По словам эксперта, демократизация в стране уже началась.

«Это только начало. И я очень рад, что мы вступаем в новую эру. Новому созыву Мажилис дан старт, который в будущем повлияет на положительной реализации государственной политики»,- заключил Самат Нуртаза.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарта Токаев сегодня выступил на открытии первой сессии Парламента Республики Казахстан VII созыва.