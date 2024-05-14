В прошлом году огнем уничтожено свыше 116 тысяч гектаров лесного фонда. Об этом сообщил Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Ежегодно в пожароопасный период происходит порядка тысячи природных пожаров. Они представляют угрозу как для жизни людей, их имущества, так и для окружающей среды. В прошлом году огнем уничтожено свыше 116 тысяч гектаров лесного фонда. В стране и так мало лесных угодий, а мы их еще ежегодно теряем, — заявил Олжас Бектенов.

Согласно озвученным данным, материальный ущерб без учета вреда экологии превысил 160 млрд тенге.

— Согласно прогнозу Казгидромета, в этом году ожидается жаркое и засушливое лето. Особенно на западе, востоке и юге страны. Это высокий риск пожаров. К этому надо быть готовыми. Уже зарегистрировано порядка 30 лесных пожаров. Так, было возгорание на территории «Семей орманы», где произошел крупнейший пожар в минувшем году, — отметил Олжас Бектенов.

В связи с этим, глава Кабмина поручил акимату области Абай усилить контроль за пожарной безопасностью лесного фонда.

— В Алматинской области, на территории Иле-Балхашского природного резервата, произошло возгорание камыша на большой площади. В Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Жамбылской и Кызылординской областях также произошли возгорания камыша и сухой травы. Это всегда несет угрозу для гнездовий птиц и потомства животных. Сейчас заинтересованными государственными органами реализуется План мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Однако в некоторых областях эта работа ведется на ненадлежащем уровне. В Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях, областях Абай и Улытау создание минерализованных полос только начато и едва достигает треть от необходимого. Населенные пункты без таких распаханных полос никак не защищены от степного или лесного пожара, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он также добавил, что в сёлах Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областей до сих пор не очищены территории от сухой растительности и мусора.

— В этой связи, акимам регионов необходимо активизировать работу в этом направлении и взять на личный контроль все проблемные вопросы пожароопасного периода. Министерством экологии до настоящего времени не решен вопрос по обеспечению дежурства вертолетов в 12-ти отделениях Казавиалесоохраны. Эту работу нужно ускорить. Также следует проработать вопрос организации дежурства вертолетов государственной авиации с водосливными устройствами в пожароопасных регионах.

Кроме того, системой раннего обнаружения пожаров в лесах охвачено всего лишь 2% общей площади государственного лесного фонда. Канат Алдабергенович, возьмите на контроль вопрос внедрения этой системы. Благодаря внедренной на территории национального парка «Бурабай» смарт-системе в последние годы значительно сократились площади пожаров и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках и резерватах.

Следует отметить слабое пожарно-техническое оснащение лесных и природоохранных учреждений. Мы в этом убедились еще в прошлом году. Недостаточное количество беспилотников не позволяет проводить полноценное аэровизуальное обследование лесов и степей. Есть же в Казахстане производители таких аппаратов. Отсутствие современной техники и средств тушения природных пожаров замедляют принятие оперативных мер в борьбе с огнем. Все эти вопросы требуют комплексного решения и скоординированной работы центральных и местных государственных органов, — резюмировал Олжас Бектенов.



