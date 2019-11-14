+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 10 °С
USD 389.34 EUR 428.78
RUB 6.05 CNY 55.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В стране большая потребность в сельхозтехнике - Глава государства

14 Ноября 2019 12:18
Поделиться:
В стране большая потребность в сельхозтехнике - Глава государства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил на совещании развития Акмолинской области о большой нехватке сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

Новости по теме

Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения

«В стране большая потребность в сельхозтехнике. Поэтому министерству сельского хозяйства следует через систему КазАгро выстроить механизм финансирования производства и сбыта необходимой техники сельхоз-товаропроизводителям», - сказал Президент.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов надлежит предпринять конкретные меры по увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения ведущих отечественных разработок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив