Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:36
-
-
-
-
-
-
-
-
В стране большая потребность в сельхозтехнике - Глава государства
14 Ноября 2019 12:18
Поделиться:
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил на совещании развития Акмолинской области о большой нехватке сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
Новости по темеКасым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения
«В стране большая потребность в сельхозтехнике. Поэтому министерству сельского хозяйства следует через систему КазАгро выстроить механизм финансирования производства и сбыта необходимой техники сельхоз-товаропроизводителям», - сказал Президент.
«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов надлежит предпринять конкретные меры по увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения ведущих отечественных разработок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акмолинская область,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства рассказал о том, как решается жилищный вопрос в Акмолинской области
- Касым-Жомарт Токаев поручил решить вопрос с пастбищами в Акмолинской области
- Президент поручил руководству Акмолинской области работать над освоением продовольственного рынка столицы
- Решить вопрос очистки озер Бурабая поручил Касым-Жомарт Токаев
- Президент о строительстве предприятия по добыче марганцевых руд в Жаксы: Необходимо учитывать мнение населения
- Необходимо скорейшее налаживание инфраструктуры окраин агломераций – Касым-Жомарт Токаев
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047