В стране большая потребность в сельхозтехнике - Глава государства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил на совещании развития Акмолинской области о большой нехватке сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«В стране большая потребность в сельхозтехнике. Поэтому министерству сельского хозяйства следует через систему КазАгро выстроить механизм финансирования производства и сбыта необходимой техники сельхоз-товаропроизводителям», - сказал Президент.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами аграрных регионов надлежит предпринять конкретные меры по увеличению производительности труда в сфере АПК, в том числе за счет внедрения ведущих отечественных разработок», - сказал Касым-Жомарт Токаев.