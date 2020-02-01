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В столичном Доме дружбы отметили праздник «Аулак өй»

1 Февраля 2020 23:00
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В столичном Доме дружбы отметили праздник «Аулак өй»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном Доме дружбы при поддержке Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан татаро-башкирский этнокультурный центр «ТАҢ» провел традиционную зимнюю встречу «Аулак өй», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан.

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В мероприятии приняли участие представители этнокультурных объединений столицы, жители и гости города.

С поздравительной речью выступил председатель татаро-башкирского этнокультурного центра «ТАҢ» Сергей Садыков.

«Аулак өй – традиционный праздник. В переводе на русский язык означает «Дом, в котором устраивают посиделки». Когда взрослые уходили в гости, молодые люди собирались на посиделки: девушки занимались рукоделием, а парни плели лапти, вырезали из дерева разные предметы. А после начинались игры, шутки, песни и пляски, - сказал С. Садыков.

Мероприятие продолжилось веселой концертной программой. Зрители познакомились с традиционными татарскими песнями и танцевальными композициями. Были проведены национальные игры, участникам были вручены подарки от организаторов. Кроме того, в одном из уголков концертного зала была организована выставка национальных головных уборов татарского народа. В конце мероприятия всех желающих пригласили на стол, где им предложили праздничное угощение.


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Ключевые слова: Культура, Акимат, АНК,
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