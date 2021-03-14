В столичном Доме дружбы отметили Масленицу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан провела в столичном Доме дружбы празднование Масленицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В ходе праздничного мероприятия была представлена концертная программа с участием таких сказочных героев, как Баба Яга, Зима, Весна. Участие в представлении приняли творческие коллективы столичного филиала республиканского славянского движения «Лад», башкирского этнокультурного объединения «Акбузат», общества украинцев «Оберег», белорусского культурного центра «Радима», татаро-башкирского этнокультурного центра «Тан», болгарского этнокультурного центра «Злата», Астанинского филиала РОО «Союз казаков Степного края».

Гости праздника пели и танцевали вместе с артистами, любовались национальными нарядами, угощались вкусными блинами. Всего было роздано 1000 блинов.

После организаторы наградили победителей видеоконкурса «Кукла-Масленица». По условиям конкурса участники должны были самостоятельно изготовить куклу, снять процесс на видео и опубликовать в социальных сетях с хештегом #кукламасленицанурсултан.

Спортивные достижения призеров видеоконкурса «Богатырь», которые смогли подтянуться на турнике максимальное количество раз, отмечены грамотами. Участники предварительно снимали этот процесс на камеру и выложили видео в социальные сети с хештегом #богатырьнурсултан.

Виновниками торжества стали и юные таланты, ставшие победителями детского конкурса «Стихи про Масленицу». Ребята сочиняли стихи про Масленицу и опубликовали свои труды в тестовом формате с хештегом #стихмасленицанурсултан.

В ходе празднования Масленицы жители столицы приняли участие в спортивных соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, перетягиванию каната. Также быстро и ловко они проявили свои способности в прыжках на дистанцию, стоя в мешке. А в конце праздничного вечера традиционно сжигали специально приготовленное чучело.

«Масленица олицетворяет проводы зимы и встречу весны, обновление мира. Это прекрасный праздник с давних времен существует на территории Евразии. Она давно стала интернациональным праздником для всех народов, проживающих в Казахстане», — сказал депутат Мажилиса Парламента РК Сауытбек Абдрахманов.

«Масленица- праздник языческий. Ее происхождение затерялось в глубокой древности, но отмечалась она у всех славянских народов. Люди призывали в свой дом хороший урожай и богатый приплод. Праздник был связан с культом нарождающегося солнца, отсюда и традиционные блины»,- говорит председатель белорусского этнокультурного центра «Радима» Дмитрий Останькович.

Халық қаһарманы, генерал –лейтенант Бакытжан Ертаев и старший помощник Военного атташе посольства России Талгат Юмадилов отметили, что этот праздник способствует сохранению общих культурных связей и традиций. По традиции на Масленицу пекут блины, ходят друг другу в гости. Прощенное воскресенье - это последний день праздничной недели Масленицы, когда все близкие люди просят друг у друга прощения за причиненные за год неприятности и обиды.

Отметим, что мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарных норм.