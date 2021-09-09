В столичном Доме Дружбы обсудили Послание Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном Доме Дружбы прошел круглый стол по обсуждению Послания Президент РК Касым-Жомарта Токаева «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана-заведующий секретариатом Марат Азильханов, вице-министр информации и общественного развития РК Серик Егизбаев, депутаты Мажилиса, избранные от АНК, руководители республиканских и областных этнокультурных объединений, представители общественных структур АНК, члены республиканского молодежного движения «Жангыру жолы».

«Сегодня мы обсуждаем Послание Главы государства «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». На этот круглый стол приглашены научные эксперты, есть представители молодежи. Все регионы подключились в онлайн-режиме. Главная цель мероприятия – обсуждение основных приоритетов и положений Послания. В том числе, конечно, вопросы политики мира и согласия, единства народа, межнационального согласия. Этим вопросам Глава государства уделил большой раздел в Послании, затронув важные темы. В том числе, воспитание молодого поколения, развитие государственного языка, пропаганда общих ценностей. Члены Ассамблеи, представители всех этнокультурных объединений будут активно участвовать в этой работе», – сказал М.Азильханов в беседе с журналистами.

По итогам обсуждения принято решение о подготовке конкретных мероприятий по реализации Послания Президента, разъяснению его положений членами АНК и всеми ее структурами.