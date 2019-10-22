В столичном акимате поделились планами по запуску LRT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном акимате поделились подробностями касательно строительства системы линейно-рельсового транспорта и прогнозами касательно ее востребованности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ввод в эксплуатацию проекта LRT запланирован на 2020 год, в режиме УА4 (100% автоматическое управление). На сегодняшний день совместно с Консорциумом прорабатывается новый график производства работ. В перспективе согласно генплана ориентировочная численность населения на участках вдоль маршрута линии ЛРТ вырастет свыше 500 тысяч человек к 2030 году. Но на данный момент пассажиропоток между аэропортом и новым ж/д вокзалом составляет 29 000 поездок в сутки», - сообщили в пресс-службе акимата в ответ на письменный запрос редакции.

В связи с этим, отметили в ведомстве, планируется на данном этапе не приобретать часть подвижного состава и сократить с 19 до 12 поездов. Согласно прогнозам экспертов, данная мера позволит сэкономить порядка 40 млн долларов США или 15 млрд тенге.

«В целях сокращения первоначальных затрат по проекту, акиматом дополнительно рассмотрена возможность выделения пусковых комплексов. Согласно проекту, на участке от аэропорта до вокзала Нурлы Жол предусмотрено строительство 18 станций», - напомнили в акимате.

Таким образом с учетом текущей загрузки пассажиропотока планируется перенести открытие 7 станций во второй пусковой комплекс, при этом пропорционально сократятся первоначальные расходы на подземные пешеходные переходы, что позволит сэкономить более 110 млн долларов США или 42 млрд тенге без ущерба эксплуатационным показателям проекта и без снижения уровня безопасности.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование по делу «Астана LRT».

В июле текущего года Глава государства поручил поставить точку в вопросе строительства LRT в столице.