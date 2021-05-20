В столице выявили строительные компании, не имеющие специального разрешения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Составлен список строительных организаций и строящихся объектов, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Все сделки (договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования), заключенные в указанных ниже многоквартирных жилых комплексах в обход действующего законодательства, считаются недействительными.
Для сохранения средств граждан акимат города Нур-Султана призывает быть предельно осторожными и при отсутствии разрешительных документов отказаться от приобретения жилья.
Законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения. Кроме того, предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.
«Если вы заключили сделку с указанными ниже компаниями или по возникшим проблемам, вы можете обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Достык, 13. Контактные номера: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30, 8701 -300-50-39», - отмечается в сообщении.
|
Заказчик
|
Наименование объекта
|
1
|
ТОО «BS Company» (Би Эс Компани«
|
Многоквартирный жилой дом со ВП и паркингом ж.м.Комсомольский, ул.Кыз Жибек 30/1
|
2
|
ТОО «Шанг Хи Групп«
|
Многофункциональный комплекс на территории выставки «ЭКСПО-2017«
»Expo new life«, 2-очередь
|
3
|
ТОО «White Gold Development«
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом пер.улиц с проектным наименованием №26 и №36
|
4
|
ТОО «First LQ«
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом пересечение пр.Кабанбай батыра и ул.277
|
5
|
ТОО» Sun Stroy«
|
Многоквартирный жилой комплекс с встроенными помещениями и паркингом г.Нур-Султан, район»Есиль«, пр.Туран
|
6
|
ТОО « Mercury planet»
|
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными
помещениями и паркингом, г. Нур-Султан, район «Есiл»,
район пересечения проспекта Туран и Улы дала
|
7
|
ТОО «International invest Company IIC»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и ПАРКИНГОМ ул.Е 305
|
8
|
ТОО «Каз-Куат-Сервис 2050»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными
помещениями и паркингом
район Есиль, улица Ш. Айтматова, севернее улицы Е10
«Айсафи»
|
9
|
ЖСК «Белая гора»
|
Многоквартирный жилой комплекс c коммерческими помещениями и паркингом
Район Алматы, проспект Тауелсиздик 34/2
« Silk way»
|
10
|
ТОО «Transcapital»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом, участок №5 проспект ул.Е 344
«Gold Land»
|
11
|
ТОО «Алтын Tower»
|
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, город Нур-Султан район Сарыарка, проспект Абая, участок № 6
|
12
|
ТОО «Азия«
|
Строительство многоквартирного жилого дома со Вп и паркингом. Без наружных и инженерных сетей. ул.Е547 и Е567
|
13
|
TOO «Tulip Side»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями район Алматы, ул. Сатпаева, 24
|
14
|
ТОО «СК Асхат»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями район Есиль, улица Толе Би
|
15
|
ТОО «Актас-М»
|
Многофункциональный-административно-жилой комплекс с паркингом. 1 очередь в квадрате ул.Валиханова-Акмола-Гастелло-Тархана.
|
16
|
ТОО «Строительная фирма Astana Building»
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом. Блок Б. 2-очередь. ул.Ж.Нажимеденова, южнее ж.м.Промышленный
«Ордабасы»
|
17
|
Застройщик Салимов С.С.
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
Район Алматы, улица А 86
«Sancy»
|
18
|
ТОО «Градум Строй»
|
Многоквартирный жилой комплекс пер ул. Ш.Калдаякова, №44 и пр.Тауелсиздик
«Золотая миля»
|
19
|
ТОО «Техмонтажстрой»
|
Строительство 1-очереди многофункционального жилого комплекса пересечение пр.Тауелсиздик и ул.Ш.Калдаякова
|
20
|
ЖСК «Байтас инвест»
|
Многоквартирный жилой комплекс ж.м.Комсомольский, ул.Акан Сери, участок №53
«Onehouse»
|
21
|
ТОО «Ер-Тау»
|
Многоквартирный жилойкомплекс, район Сарыарка, ул.Кенесары и Т.Шевченко
«Шавгар»
|
22
|
ТОО «Devolopment Building Group»
|
Многоквартирный жилой комплекс, Район Есиль , улица И. Омарова
|
23
|
ТОО «Айзия КЗ»
|
Многоквартирный жилой комплекс Район Алматы, ул.А.Байтурсынова пересечение улиц А 77 и А 78
«Армантау Комфорт 2 очередь»
|
24
|
Группа строительных компаний МТС
ТОО «KENAR Invest»
|
Многоквартирный жилой комплекс, Район Есиль, в квадрате шоссе Коргалжын и ул. Ш.Айтматова Е367, Е431
|
25
|
Хасенова Бибисара Закириевна
|
Многоквартирный жилой комплекс со ВП и паркингом ж.м.Тельмана, ул.Е 116
|
26
|
Группа строительных компаний ТОО «Лея»
|
Многоквартирный жилой комплекс
«Лея за рекой»
|
27
|
Группа строительных компаний ТОО «Лея»
|
Многоквартирный жилой комплекс
«Лея север»
|
28
|
Группа строительных компаний ТОО «Лея»
|
Многоквартирный жилой комплекс
«Лея station city»
|
29
|
ТОО «NUR-Tas-2020»
|
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом между улицами А 83 и А 84
|
30
|
ТОО «GAR invest«
|
Многоквартирный жилой комплекс по улице Е-489, участок №3
«Эмир»
|
31
|
ТОО «Astana Real Estate Compаny»
Группа строительных компаний
ASTI Group
|
Многоквартирный жилой комплекс Район Алматы,улица А 62
|
32
|
ТОО «Астана – Таза су»
|
Многоквартирный жилой комплекс Район Есиль, пересечение Шоссе Коргалжын и улицы Е418
|
33
|
ТОО «Проектная компания Астана Девелопмент»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
1-очередь, полигон 4, жилая группа 5
ул.Жаркент 26
|
34
|
ТОО«Garant Investment»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом г.Нур-Султан, район «Есиль», район пересечения проспектов Тұран Қабанбай батыра
|
35
|
ТОО «Аруана - ХХI»
|
Многоквартирный жилой комплекс, район Сарыарка, жилой массив Коктал
«Даулеткерей»
|
36
|
ТОО «Орда Строй Инжиниринг»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
ул.А.Байтурсынулы А85,А86,А91
«Каспий-1очередь»
|
37
|
ТОО «Орда Строй Инжиниринг»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом
ул.А.Байтурсынулы А85,А86,А91
«Каспий-2 очередь»
|
38
|
ТОО «Береке Қурылыс 2030»,
|
«Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями и паркингом», г. Нур-Султан, жилой массив Пригородный, район проспекта Кабанбай батыра
|
39
|
ТОО «СтройБизнесКомфорт»
(Группа строительных компаний Жанұя инвест)
|
Многоквартирный жилой комплекс район Сарыарка улица С 189
«Qazanat river»
|
40
|
ТОО «Zeta Building»
(Группа строительных компаний Жанұя инвест)
|
Многоквартирный жилой комплекс Район Алматы, ул. Байтурсынова
«Отан 2»
|
41
|
ТОО « Zeta construction «
(Группа строительных компаний Жанұя инвест)
|
Многоквартирный жилой комплекс район Есиль, ул. Бухар жырау, уч.34/2
«Бухар Жырау De Luxe»
|
42
|
ТОО «Mainstreet»
|
Многоквартирный жилой комплекс Район Алматы, улица
Б. Майлина 6
«Парус»
|
43
|
ТОО «Строй-Инвест-Групп KZ»
(Группа строительных компаний Жанұя инвест)
|
Многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и паркингом район Алматы просп. Тауелсиздик, уч. 34/8
«Сапсан»
|
44
|
ТОО «Арзан 777»
|
«Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями район пересечения улиц А.Байтурсынова и А85, А86
«Алтын Отау«
|
45
|
ТОО «АзияЦентрСнаб»
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом район Алматы, район пересечения улиц А91 и А92
«Жулдыз»
|
46
|
ТОО «Жер Билдинг»
|
Строящийся многоквартирный жилой комплекс и бизнес центр с паркингом
Район Есиль, ул. Е 430
«Табысты»
|
47
|
Застройщик Азат М.А.
(Группа строительных компаний Жанұя инвест)
|
Многоквартирный жилой комплекс со встроенными
помещениями
район Есиль, ул. Алимхана Ермекова 1/1б
«Sanzhar Premium Deluxe»
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