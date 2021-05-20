В столице выявили строительные компании, не имеющие специального разрешения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Составлен список строительных организаций и строящихся объектов, не имеющих соответствующего разрешения на прием денег дольщиков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Все сделки (договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования), заключенные в указанных ниже многоквартирных жилых комплексах в обход действующего законодательства, считаются недействительными.

Для сохранения средств граждан акимат города Нур-Султана призывает быть предельно осторожными и при отсутствии разрешительных документов отказаться от приобретения жилья.

Законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» запрещается прием средств дольщиков без соответствующего разрешения. Кроме того, предусмотрена ответственность по статье 320 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст. 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

«Если вы заключили сделку с указанными ниже компаниями или по возникшим проблемам, вы можете обратиться в ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан» по адресу: г. Нур-Султан, Есильский район, ул. Достык, 13. Контактные номера: 8 (7172) – 55-04-28, 55-04-30, 8701 -300-50-39», - отмечается в сообщении.