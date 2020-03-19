В столице введут предельные цены на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Придворовые продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Придворовые продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. В их работе ограничений нет. Во время карантина свою деятельность приостанавливают крупные торговые объекты, в частности ТРЦ, рынки, торговые дома», - пояснил Ерлан Бекмурзаев.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана также рассказал о том, что рассматривается вопрос о введении предельных цен на социально значимые товары.

«Буквально вчера мы обсуждали этот вопрос. Совместно с министерством в ближайшие дни будет принято постановление о введении предельных цен на социально значимые товары», - сказал Ерлан Бекмурзаев, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, ранее на онлайн пресс-конференции Ерлан Бекмурзаев пояснил вопрос продовольственной безопасности, работы торговых центров, перемещении товаров внутри и вне карантинной зоны в городе Нур-Султане.