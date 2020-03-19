+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -1 °С
Алматы: 18 °С
USD 439.32 EUR 482.94
RUB 5.64 CNY 62.56
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице введут предельные цены на социально значимые товары

19 Марта 2020 14:46
Поделиться:
В столице введут предельные цены на социально значимые товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Придворовые продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. Об этом сообщил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Пьяный мужчина пытался прорваться через блокпост в Алматы
Столичная АНК раздала более трех тысяч медицинских масок Корзины и полки дезинфицируют в крупных супермаркетах Карагандинской области Как чувствуют себя заболевшие коронавирусом пациенты в Нур-Султане

«Придворовые продуктовые магазины будут работать в штатном режиме. В их работе ограничений нет. Во время карантина свою деятельность приостанавливают крупные торговые объекты, в частности ТРЦ, рынки, торговые дома», - пояснил Ерлан Бекмурзаев.

Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана также рассказал о том, что рассматривается вопрос о введении предельных цен на социально значимые товары.

«Буквально вчера мы обсуждали этот вопрос. Совместно с министерством в ближайшие дни будет принято постановление о введении предельных цен на социально значимые товары», - сказал Ерлан Бекмурзаев, отвечая на вопросы журналистов.

Отметим, ранее на онлайн пресс-конференции Ерлан Бекмурзаев пояснил вопрос продовольственной безопасности, работы торговых центров, перемещении товаров внутри и вне карантинной зоны в городе Нур-Султане.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Цены и тарифы, Коронавирус, Пневмония в Китае, Коронавирус в РК,
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив