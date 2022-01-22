В столице военнослужащий Нацгвардии предотвратил взрыв газовых баллонов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащий Национальной гвардии подполковник Марат Тургунбаев вынес четыре газовых баллона из горящего помещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК .

Случай произошел 21 января около 23:00 часов. Военнослужащий, находясь на балконе своей квартиры, увидел, как клубы черного дыма исходят из территории частного дома напротив, на пересечении улиц Айнаколь-Кошкарбаева.

После чего, подполковник М. Тургунбаев незамедлительно направился к месту происшествия для оказания помощи. В доме на тот момент находились газовые баллоны. Рискуя жизнью, Марат Садыкович решительными действиями начал поочередно выносить баллоны в безопасное от огня место.

В результате, офицером Нацгвардии были вынесены из горящего дома четыре газовых баллона и оказана помощь в эвакуации двух единиц техники из гаража. До прибытия пожарной команды он оказывал помощь в тушении пожара.

«Когда я подбежал, то увидел возле ворот пять-шесть человек, которые вызывали пожарных. Баня и хозяйственные постройки, прилегающие к дому, уже были охвачены огнем. Я вошел в дом, повсюду был дым, там я обратил внимание, что имеются газовые баллоны, которые еще не были охвачены огнем. Вытащил четыре газовых баллона, в общей сложности их было порядка восьми. Хозяину дома помог эвакуировать из гаража два автомобиля», - рассказал гвардеец.

Пламя начало переходить на соседнюю территорию, благодаря вовремя подоспевшей пожарной команде, удалось своевременно потушить пожар.