В столице внедрят правила по предоставлению услуг такси операторами из других стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице намерены внести правила по предоставлению услуг такси по городу операторами из других стран. Об этом было заявлено в ходе заседания постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения вопросов секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов задал вопрос касательно дальнейшего развития городских служб такси. На что представители соответствующих управлений отметили, что есть ряд проблем, связанных с облуживанием такси.

«Есть ряд проблем с обслуживанием такси города. Есть вопрос, связанный с операторами других стран. Вот, допустим, есть DiDi, он вошел на рынок, есть Яндекс, по ним тоже прорабатывается вопрос по внесению определенных правил по предоставлению услуг такси по городу. Мы внесем свои предложения», - пояснили представители ответственных за этот вопрос управлений.