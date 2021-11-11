+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 5 °С
USD 428.51 EUR 496.13
RUB 6.06 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице внедрят правила по предоставлению услуг такси операторами из других стран

11 Ноября 2021 16:38
Поделиться:
В столице внедрят правила по предоставлению услуг такси операторами из других стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице намерены внести правила по предоставлению услуг такси по городу операторами из других стран. Об этом было заявлено в ходе заседания постоянной комиссии маслихата города Нур-Султан по вопросам бюджета, экономики, промышленности и предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В столице наблюдается рост объемов промышленного производства
В ближайшее время будут реализованы два крупных инвестпроекта в Нур-Султане Какой объем инвестиций привлечен в экономику столицы Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»

В ходе обсуждения вопросов секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов задал вопрос касательно дальнейшего развития городских служб такси. На что представители соответствующих управлений отметили, что есть ряд проблем, связанных с облуживанием такси.

«Есть ряд проблем с обслуживанием такси города. Есть вопрос, связанный с операторами других стран. Вот, допустим, есть DiDi, он вошел на рынок, есть Яндекс, по ним тоже прорабатывается вопрос по внесению определенных правил по предоставлению услуг такси по городу. Мы внесем свои предложения», - пояснили представители ответственных за этот вопрос управлений.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Транспорт   #Маслихат  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
В столице наблюдается рост объемов промышленного производства
В ближайшее время будут реализованы два крупных инвестпроекта в Нур-Султане
Какой объем инвестиций привлечен в экономику столицы
Фейк: «В «Яндекс-картах» появятся адреса невакцинированных людей»
Популярное
1 «В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
2 В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
3 1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
5 «Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
6 Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Каков на сегодня объем ВРП столицы
«В центральной части не выгодно строить дома» – аким Алматы о сносе ветхого жилья
В Экибастузе мужчина облил бензином себя и бывшую сожительницу
1219 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
92 случая ВИЧ-инфекции зарегистрировано с начала года в Акмолинской области
«Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем
Дождь со снегом ожидается в Казахстане 11 ноября
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив