В столице улицу Мамбетова планируют сделать летней пешеходной улицей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре урбанистики г.Нур-Султан провели общественные обсуждения проекта летней пешеходной улицы с участием городских активистов, бизнесменов, представителей творческих сообществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В ходе прогулки по улице Мамбетова, которую и планируют сделать новым центром притяжения туристов, стороны обсудили, как и где лучше размещать функциональные зоны, озвучили идеи и пожелания.

Улицу А.Мамбетова в столичном Центре урбанистики планируют превратить в летнюю пешеходную улицу. Автомобильный проезд по выходным здесь будет запрещен, соответственно, на проезжей части планируется проводить фестивали, ярмарки, перформансы. Предлагается сделать улицу местом дислокации рынка антиквариата и продажи гастрономических изысков, проводить ознакомительные экскурсии.

На следующей встрече участники обсуждения договорились расписать конкретные предложения и совместно обсудить «наполнение» улицы.

Как отметил руководитель Центра урбанистики города Нур-Султан Елнар Базыкен, цель проводимых встреч с неравнодушными горожанами в создании успешного проекта. Чтобы каждый житель мог вдохнуть колорит исторической части города, насладиться творческим духом столицы, прогуляться пешком, посетить ярмарки и многие другие уличные мероприятия.

Напомним, на улице Мамбетова планируется организовывать праздники с восточным колоритом: фестивали национальной кухни, ярмарки ремесленников, туристические экскурсии и другие развлекательные мероприятия.



