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В столице снижается число заболеваний коронавирусом

3 Сентября 2021 11:25
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В столице снижается число заболеваний коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице снижается число заболеваний коронавирусом. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Продолжается снижение регистрации случаев коронавирусной инфекции в городе. В течение последних 10 дней количество инфицированных за сутки не превышает 650 случаев. За последнюю неделю среднесуточная регистрация составила 470 случаев. В результате в августе уровень заболеваемости снизился на 21% по сравнению с июлем», - сказала Жанна Пралиева.

Спикер добавила, что темпы снижения заболеваемости в неделю сохраняются в пределах от 25% до 31%, а за последнюю неделю показатель заболеваемости на 100 тысяч населения был ниже на 31% по сравнению с прошлой неделей.

«За неделю 3 355 человек заразились КВИ, на предыдущей неделе было 4 920 человек. Интенсивный показатель на 100 тыс. населения составил 258,2, репродуктивное число равно 0,765», - заключила Жанна Пралиева.


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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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