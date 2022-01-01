В столице снесли аварийный долгострой и построили новый ЖК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram сообщил о завершении строительства проблемного ЖК «Территория комфорта-1», передает МИА «Казинформ».

«Завершили один из самых долгих и проблемных долгостроев столицы! История ЖК «Территория комфорта-1» началась еще в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное. Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, не было стыков между плитами. Если бы данный дом ввели в эксплуатацию, то, как отмечают строители, он сложился бы как карточный домик, а жители остались бы под завалами.

Провели масштабную работу по сносу всех блоков аварийного многоквартирного жилого комплекса. На его месте построили новый ЖК, самое главное – безопасный. Всего в данном МЖК чуть более 500 дольщиков. Это две очереди. Завершили строительство первой очереди - это 135 семей-дольщиков обрели свои долгожданные квартиры, которые они ждали 17 лет! По второй очереди также ведем работу.

Всего, на лето 2019 года по городу насчитывалось 16 тыс. семей-дольщиков, за 2,5 года решили проблему 13 тыс. семей дольщиков. К примеру, только в ушедшем году - 2021г. - завершили строительство 57 многоквартирных жилых комплекса. Это позволило решить проблему 7 тыс. дольщиков.

В новом - 2022 году - планируем достроить еще 40 многоквартирных жилых домов, в 2023 году - 20 МЖК-доноров. Таким образом, в 2023 году планируем полностью завершить строительство долгостроев», - написал аким столицы.

Напомним, завершение строительства долгостроев находится на контроле у руководства страны. По поручению Главы государства акиматом столицы ведётся системная работа в этом вопросе.