В столице разыгрывается Суперкубок Президента РК по любительскому футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходят соревнования среди призеров любительских футбольных лиг на Суперкубок Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в истории нашего независимого государства разыгрывается Суперкубок среди любительских команд по футболу. В целом, у нас имеется пять лиг, из каждой лиги было отобрано по две ведущих команды, таким образом, сегодня в состязаниях принимают участие 10 команд. Наша главная цель – внести вклад в реализацию поручений Главы государства по развитию массового спорта. Мы планируем проводить такие соревнования ежегодно и превратить их в традиционные», - отметил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, открывая турнир.

По его словам, команде-победителю Суперкубка Президента будет вручено денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге.

«Как вы сами знаете, Глава государства всегда отмечает необходимость создания условий для занятия спортом населения страны, а также необходимость пропаганды массового спорта. Сегодняшний турнир является одним из показателей реализации этой инициативы, и, мы надеемся, он послужит хорошим примером для подрастающего поколения. Я хочу от имени Главы государства передать слова приветствия участникам соревнований. Так как это соревнования, то обязательно должен быть определен победитель, поэтому желаю, чтобы победил сильнейший. Желаю всем участникам удачи!» - добавил Берик Уали.

На стадионе «Астана Арена» сегодня сильнейшего определят среди 10 команд, поделенных на группы «А» и «Б».

В турнире принимают участие команды, составленные из представителей как государственных, так и негосударственных организаций.

Отметим, что соревнования проходят без зрителей с соблюдением всех санитарных норм.