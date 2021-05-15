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    17:15, 15 Май 2021 | GMT +6

    В столице разыгрывается Суперкубок Президента РК по любительскому футболу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходят соревнования среди призеров любительских футбольных лиг на Суперкубок Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Впервые в истории нашего независимого государства разыгрывается Суперкубок среди любительских команд по футболу. В целом, у нас имеется пять лиг, из каждой лиги было отобрано по две ведущих команды, таким образом, сегодня в состязаниях принимают участие 10 команд. Наша главная цель – внести вклад в реализацию поручений Главы государства по развитию массового спорта. Мы планируем проводить такие соревнования ежегодно и превратить их в традиционные», - отметил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, открывая турнир.

    По его словам, команде-победителю Суперкубка Президента будет вручено денежное вознаграждение в размере 1 млн тенге.

    «Как вы сами знаете, Глава государства всегда отмечает необходимость создания условий для занятия спортом населения страны, а также необходимость пропаганды массового спорта. Сегодняшний турнир является одним из показателей реализации этой инициативы, и, мы надеемся, он послужит хорошим примером для подрастающего поколения. Я хочу от имени Главы государства передать слова приветствия участникам соревнований. Так как это соревнования, то обязательно должен быть определен победитель, поэтому желаю, чтобы победил сильнейший. Желаю всем участникам удачи!» - добавил Берик Уали.

    На стадионе «Астана Арена» сегодня сильнейшего определят среди 10 команд, поделенных на группы «А» и «Б».

    В турнире принимают участие команды, составленные из представителей как государственных, так и негосударственных организаций.

    Отметим, что соревнования проходят без зрителей с соблюдением всех санитарных норм.


    Теги:
    Спорт Президент Президент Казахстана Астана
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