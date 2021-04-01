В столице проведен мониторинг ливневых канализаций в микрорайоне Кирпичный

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках проекта «Сапалы жол» департаментом по противодействию коррупции по г. Нур-Султан совместно с представителями Аппарата акима района «Байконыр», а также общественниками проведен мониторинг состояния ливневых канализаций в микрорайоне Кирпичный, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента.

В ходе проведенного мониторинга был установлен факт некачественной работы подрядных организаций по содержанию очистных сооружений, влияющих на качество дорожного покрытия - наличие талых вод и разрушение асфальтобетонного покрытия.

Необходимо отметить, что очистные сооружения на территории микрорайона Кирпичный не переданы на баланс города. По итогам проведенной работы Аппарату акима района «Байконыр» рекомендовано принять меры по устранению выявленных нарушений и усилить контроль за деятельностью подрядных организаций.

Кроме того, в целях установления дефектов дорожного покрытия менеджерами проекта «Астана – адалдық алаңы» осуществлен объезд улиц города, в рамках которого зафиксированы проблемные участки дорог, влияющие на безопасность дорожного движения.

Работа в данном направлении будет продолжена.