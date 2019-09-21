В столице проходят сельхозярмарки Актюбинской и Кызылординской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В эти выходные в столице проходят сельскохозяйственные ярмарки Актюбинской и Кызылординской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Площадку возле ТРЦ «Хан Шатыр» посетили заместитель акима Кызылординской области Бахыт Жаханов, а также руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области Кусаин Сарсембай.

Для сельхозярмарки товаропроизводители из Актюбинской области привезли 215 тонн продукции, а из Кызылординской - 355 тонн.

«Мы привезли все виды мяса, овощи - картофель, капусту, морковь, молочные продукты, макароны, муку… Цены на все виды продуктов ниже рыночных на 10-15%. Люди уже с утра активно закупают. Также мы привезли специально для астанчан местную клубнику и малину. Что касается цен на мясо, то килограмм говядины можно приобрести за 1500 тенге, конину - за 1700 тенге, баранину - 1350 тенге», - сказал руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области Кусаин Сарсембай корреспонденту агентства.

Между тем, заместитель акима Кызылординской области сообщил, что на ярмарку для жителей столицы на 24 автомашинах доставлена сельскохозяйственная продукция объемом 355 тонн из города Кызылорды и районов области.

«Товаропроизводителями области реализовано более 40 наименований продукции, из них в основном: рис – 100 тонн, бахчевые культуры (дыня, арбуз, тыква) - 174 тонны, молочная продукция – 5 тонн, рыба - 16 тонн, овощи, картофель, лук, огурцы, помидоры – 45 тонн, фрукты – 3,5 тонны, пищевая соль - 10 тонн, Казалинские конфеты -1,5 тонны и другие», - сообщил Бахыт Жаханов.

Он также уточнил, что вся продукция будет реализована по стоимости ниже средних цен, сложившихся на рынках города Нур-Султана.