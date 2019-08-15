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В столице проходят Дни индийской культуры

15 Августа 2019, 13:10
В столице проходят Дни индийской культуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Индии в Республике Казахстан провело торжественную церемонию поднятия флага по случаю 73-го Дня независимости Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Ассамблеи народа Казахстана.

Ежегодно 15 августа народ Индии празднует один из трех национальных праздников – День независимости. Именно в этот день 1947 года Индия обрела свободу от британского правления.

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Традиция поднятия флага в этот день проводится по всей стране и сопровождается насыщенной культурной программой.

В Нур-Султане празднование прошло в резиденции посла, где г-н Прабхат Кумар встречал гостей в торжественной обстановке.

После церемонии поднятия флага и исполнения гимна, г-н посол поздравил индийское сообщество с национальным праздником, а также поблагодарил всех, кто собрался на этом мероприятии. Также г-н Прабхат Кумар зачитал послание Президента народу Индии по случаю празднования 73-го Дня независимости, что является традиционным ритуалом.

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Стоит отметить, что Посольство Индии в Казахстане проведет «Дни Индии в Нур-Султане» с 15 по 19 августа 2019 года. В этот период будет организован ряд мероприятий, в том числе фестиваль индийского кино и национальной кухни. Жители столицы смогут поближе познакомиться с культурными традициями Индии, а также посетить мастер-классы по йоге, музыке и танцам.

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Автор: Дана Тугамбекова

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