В столице проходит ярмарка сельхозпродукции Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сельхозтоваропроизводители Актюбинской области представили свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Ярмарка традиционно проходит на площади около ТРЦ «Хан Шатыр».

«Жителям столицы товаропроизводители области предлагают мясо, молоко, колбасные изделия, овощи, бахчевые, яйца, муку и др. Уверен, жителям столицы наша продукция понравится. Потому что немало горожан приехало и закупалось продуктами с раннего утра. А цены на 15-20% ниже рыночных, качество очень высокое, выбор большой», – говорит руководитель управления сельского хозяйства Актюбинской области Исатай Еспагамбетов.

Несмотря на осень и похолодание, товаропроизводители Актюбинской области привезли фрукты и ягоды, в том числе дыни, арбузы, клубнику, малину.

«Погода холодает. Теперь через неделю и малина, и клубника закончатся. Можно сказать, что мы поставляем в столицу последнюю партию ягод», - говорит продавец Умида.

Всего Актюбинская область поставила на ярмарку в столице 197,2 тонн продукции. В том числе: мясо и мясопродукты - 60 тонн, картофель и овощи - 61 тонна, молоко и молочные продукты - 16 тонн, масло растительное - 1 тонна, яйца - 17,2 тыс. шт., рыбу - 5,3 тонны, мед - 0,5 тонны, колбасные изделия - 8 тонн, муку и макаронные изделия - 8,5 тонн и иную продукцию - 19,7 тонн.

Напомним, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской и Жамбылской областей.

Стоит отметить, что посетители ярмарки должны строго соблюдать требования карантина. Необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.