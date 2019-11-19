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В столице построят школу на 1200 мест за счет инвесторов из Бахрейна
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат столицы, Королевская благотворительная организация Королевства Бахрейн и Корпоративный фонд «Нурлы Астана» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству школы, сообщает официальный сайт акимата города.
Участие в подписании трехстороннего меморандума приняли заместитель акима города Малика Бетурова, генеральный секретарь «Royal Charity Organization» Мустафа Аль Саед и директор Корпоративого фонда «Нурлы Астана» Шахмардан Жанбосынов. Согласно документу, в Нур-Султане построят школу на 1200 мест. Строительством объекта займется Корпоративный фонд «Нурлы Астана» за счет Королевской благотворительной организации Королевства Бахрейн.
По завершении работ государственная школа будет передана в коммунальную собственность города. Планируется, что строительство социального объекта завершится в 2021 году. Проект позволит создать 100 новых рабочих мест для школьного персонала.
Отметим, в столице уже имеется опыт по строительству государственных школ при финансировании арабских государств. Сегодня в городе успешно функционируют школы Объединенных Арабских Эмиратов и государства Катар (Школа-лицей № 85 с учебного 2018 года и №84 с учебного 2017 года).
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