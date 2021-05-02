В столице построят и отремонтируют свыше 100 улиц: акцент на жилые массивы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году в столице построят и отремонтируют свыше 100 улиц. Акцент, как и в прошлом году, будет сделан на старую часть и жилые массивы. Об этом сообщил в своем аккаунте в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня ознакомился с ходом проведения дорожных работ. К примеру, это по ул. Малахова (от ул. Р.Дуйсенбаева до ул. Сусамыр), ул. Космонавтов (от пр. Кабанбай батыра до ул. Арай), ул. М.Тулебаева (от пр. Б.Момышулы до пр. Р. Кошкарбаева), ул. М.Горького (от ул. Ж.Жабаева до ул. Т.Мусабаева) и т.д. Кроме того, текущий ремонт был проведен ещё на 37 улицах. Средний ремонт дороги завершен вокруг здания цирка. По нему неоднократно поступали обращения», - сообщил Алтай Кульгинов.

По информации акима города, в прошлом году было отремонтировано свыше 170 улиц, в том числе в жилых массивах города. По программе «Дорожная карта занятости» в сфере проведения ремонтных работ было создано свыше 4 тыс. рабочих.







