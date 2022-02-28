+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице полностью газифицировали два района

28 Февраля 2022 19:54
Поделиться:
В столице полностью газифицировали два района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане полностью газифицировали два района – Алматы и Сарыарка. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Smart City: как столица превращается в «умный» город

«В столице продолжаем работы по газификации частного сектора. На данный момент полностью газифицировали два района – Алматы и Сарыарка. Для этого построили более 680 км газораспределительных сетей, сети подвели к 9 жилым массивам. По оставшимся двум районам также поэтапно проведем работы. Газификация позволит значительно улучшить экологию города. Как вы сами видите, в моменты резкого понижения температуры, из-за частного сектора, где дома топят углем, в городе наблюдается смог. Для значительного улучшения экологии города, необходимо, чтобы весь частный сектор перешел на газ. На данный момент уже почти 3 тыс. семей перешли на газ. Это означает, что уже столько семей не топят дома углём. А это в среднем не менее 40 тыс. тонн угля. Каждый день подключаем все больше домов к газу», - сообщил аким столицы в Instagram .

Кроме того, по словам градоначальника, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 также переведены на газ.

«Важной частью нашей работы является поддержка малообеспеченных семей. С момента старта газификации мы внедрили механизм оказания соцпомощи малообеспеченным семьям по переводу домов с угля на газ. Если ранее данным категориям выделялась денежная помощь в размере 90 МРП – это более 260 тыс. тенге, то теперь планируем увеличить размер данной соцпомощи до 130 МРП – почти 400 тыс. тг. Данную инициативу уже в скором времени мы вынесем на рассмотрение городского маслихата. Ход газификации города находится на контроле у Главы государства», - резюмировал Алтай Кульгинов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Газификация  
Поделиться:
Новости по теме
Smart City: как столица превращается в «умный» город
Популярное
1 Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
2 Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
3 Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
4 ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят
5 Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
6 Переговоры России и Украины начались в Беларуси
Читайте также
Волонтеры столичной АНК очистили от снега дворы пожилых людей
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 февраля
Ни одна страна не вывозит своих людей так, как вывозит Казахстан - почетный консул Галина Маслюк
Стоит ли покупать доллары казахстанцам и почему тенге падает – Андрей Чеботарев
Как повлияет на Казахстан отключение банков России от SWIFT
ЕС утвердил новые санкции против РФ: Банки отключат от SWIFT, вещание RT, Sputnik запретят
Внутренняя паника среди населения оказывает давление на банк – эксперт о курсе тенге
Переговоры России и Украины начались в Беларуси
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив