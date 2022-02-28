В столице полностью газифицировали два района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане полностью газифицировали два района – Алматы и Сарыарка. Об этом сообщил аким города Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В столице продолжаем работы по газификации частного сектора. На данный момент полностью газифицировали два района – Алматы и Сарыарка. Для этого построили более 680 км газораспределительных сетей, сети подвели к 9 жилым массивам. По оставшимся двум районам также поэтапно проведем работы. Газификация позволит значительно улучшить экологию города. Как вы сами видите, в моменты резкого понижения температуры, из-за частного сектора, где дома топят углем, в городе наблюдается смог. Для значительного улучшения экологии города, необходимо, чтобы весь частный сектор перешел на газ. На данный момент уже почти 3 тыс. семей перешли на газ. Это означает, что уже столько семей не топят дома углём. А это в среднем не менее 40 тыс. тонн угля. Каждый день подключаем все больше домов к газу», - сообщил аким столицы в Instagram .

Кроме того, по словам градоначальника, все водогрейные котлы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 также переведены на газ.

«Важной частью нашей работы является поддержка малообеспеченных семей. С момента старта газификации мы внедрили механизм оказания соцпомощи малообеспеченным семьям по переводу домов с угля на газ. Если ранее данным категориям выделялась денежная помощь в размере 90 МРП – это более 260 тыс. тенге, то теперь планируем увеличить размер данной соцпомощи до 130 МРП – почти 400 тыс. тг. Данную инициативу уже в скором времени мы вынесем на рассмотрение городского маслихата. Ход газификации города находится на контроле у Главы государства», - резюмировал Алтай Кульгинов.