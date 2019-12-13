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вчера 21:53
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В столице подводят итоги второй индустриальной пятилетки с участием Президента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в мероприятии, посвященном Дню индустриализации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Об итогах второй индустриальной пятилетки доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.
Как рассказал глава МИИР РК, 2019 год является завершающим годом реализации второй индустриальной пятилетки.
«В 2010 году Первым Президентом страны – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым был задан безальтернативный курс на диверсификацию экономики через индустриализацию. Мы последовательно реализуем данный стратегический курс. За годы реализации Программы в Казахстане появилась новая индустриальная база, которая обеспечила продуктивную занятость и устойчивость экономики во многих регионах страны. Предприятия обрабатывающей промышленности произвели продукцию на 43 трлн тенге. В ноябре объем производства обрабатывающей промышленности за месяц впервые превзошел 1 трлн тенге. Производительность труда в отрасли достигла 35,3 тысяч долларов. Приток инвестиций в основной капитал в отрасль за данный период составил более 4,5 трлн тенге», - сказал Бейбут Атамкулов.
Он также проинформировал, что казахстанскими предприятиями экспортировано продукции обрабатывающей промышленности на 70 млрд долларов. В целом, с 2015 года было введено свыше 500 новых индустриальных проектов Карты индустриализации с объемом инвестиций порядка 5 трлн тенге.
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