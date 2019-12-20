В столице подведены итоги проекта «Адалдық алаңы: өзгерістер толқынында»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане состоялось заседание по подведению итогов работы общенационального проекта «Адалдық алаңы: өзгерістер толқынында», реализуемого в соответствии с Посланием Первого Президента РК - Елбасы «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание прошло с участием председателя Агентства РК по противодействию коррупции Алика Шпекбаева, заместителя акима Нур-Султана Бактияра Макена, а также ответственных секретарей министерств и видных общественных деятелей страны.

«Успешный опыт реализации проекта «Адалдық алаңы» создал базис для формирования модели противодействия коррупции по всей республике. Проект олицетворяет собой мост между государством и обществом, благодаря которому представители общественности могут не только высказывать свою точку зрения по поводу проводимой антикоррупционной политики, но и непосредственно участвовать в ее реализации. За короткие сроки проект доказал свою эффективность, состоятельность и полезность для общества: повышается качество оказываемых государственных услуг, снижается уровень бытовой коррупции, обеспечивается прозрачность деятельности государственных органов», - отметил ректор Академии госуправления при Президенте РК Ерлан Абил.

Как рассказал Ерлан Абил, академия инициировала и провела совместно с Агентством по противодействию коррупции Школу добропорядочности для студентов высших учебных заведений во всех регионах страны. Основная цель школы - формирование антикоррупционной модели поведения в молодежной среде и подготовка молодых представителей в антикоррупционные движения.

Команда академии также провела тренинги, лекции, выездные семинары. Существует магистерская программа антикоррупционной политики, которая в следующем году продолжит набор в новом формате.

«В экспертную группу проекта входят представители общественности, политических партий, Ассамблеи народа Казахстана, депутаты, журналисты, блогеры. Оптимизация бизнес-процессов, устранение административных барьеров, автоматизация государственных услуг существенно снизили коррупционные риски. С начала текущего года акиматом столицы оказано 3,8 млн госуслуг в электронном формате, что в 5 раз превышает показатель 2017 года», - сообщил Бактияр Макен.

Агентством по противодействию коррупции также в рамках проекта «Адалдық алаңы» реализуется концепция «Слышащего государства», озвученная в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».

Помимо вопросов по противодействию коррупции проект работает в различных сферах, таких как защита бизнеса, выявление проблем в сферах ремонта и строительства дорог, железнодорожных перевозок, образования, взаимодействие с молодежью, мониторинг распределения бюджетных средств.

Отметим, на сегодняшний день в 12 центральных государственных органах открыты проектные офисы. Для региональных менеджеров и представителей общественности организовано обучение современным методам продвижения социальных проектов.