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    12:41, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    В столице отмечается стабильно высокий рост заболеваемости коронавирусом

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции столица продолжает находиться в «красной « зоне. Отмечается стабильно высокий рост заболеваемости. Ежедневно в среднем регистрируется порядка 430 случаев КВИ, это больше, чем было в июле прошлого года (180 в среднем в июле)», - сказал он в ходе брифинга в СЦК.

    По его словам, для лечения пациентов с КВИ задействованы 14 стационаров, мощность которых составляет 1889 коек. На сегодня 985 пациентов находятся в стационарах на лечении, из них с подтверждённым КВИ - 901, с пневмонией – 84 человек. В реанимации находятся 95 человек, из них на искусственной вентиляции легких - 21. На дому получают лечение порядка 4 тысяч человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Главная
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