В столице ОАЭ началась встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – В столице Объединенных Арабских Эмиратов во дворце «Аль-Ватан» началась встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главу государства у входа встретил сам наследный принц Абу-Даби.

В ходе официальной церемонии встречи с участием почетного караула прозвучали гимны двух государств и был произведен 21 залп из артиллерийского оружия в честь высокого гостя.

После представления членов делегаций стороны удалились в комнату переговоров.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в рамках официального визита Главы государства также запланировано проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ.

Завтра 28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.