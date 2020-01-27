+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -3 °С
USD 378.60 EUR 417.75
RUB 6.13 CNY 54.58
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице ОАЭ началась встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби

27 Января 2020 14:06
Поделиться:
В столице ОАЭ началась встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – В столице Объединенных Арабских Эмиратов во дворце «Аль-Ватан» началась встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нур-Султан и Абу-Даби установили открытый и содержательный диалог - Президент РК
Касым-Жомарт Токаев: Главная цель моего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между нашими странами Какую запись оставил Касым-Жомарт Токаев в книге почетных гостей дворца «Аль-Ватан» в Абу-Даби Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Главу государства у входа встретил сам наследный принц Абу-Даби.

В ходе официальной церемонии встречи с участием почетного караула прозвучали гимны двух государств и был произведен 21 залп из артиллерийского оружия в честь высокого гостя.

После представления членов делегаций стороны удалились в комнату переговоров.

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.

Кроме того, в рамках официального визита Главы государства также запланировано проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ.

Завтра 28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив