В столице ОАЭ началась встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби
АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – В столице Объединенных Арабских Эмиратов во дворце «Аль-Ватан» началась встреча Президента РК Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Главу государства у входа встретил сам наследный принц Абу-Даби.
В ходе официальной церемонии встречи с участием почетного караула прозвучали гимны двух государств и был произведен 21 залп из артиллерийского оружия в честь высокого гостя.
После представления членов делегаций стороны удалились в комнату переговоров.
Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в рамках официального визита Главы государства также запланировано проведение круглого стола с представителями деловых кругов ОАЭ.
Завтра 28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.
Ранее сообщалось, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты.
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