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В столице нанятый для ремонта квартиры рабочий украл стройматериалы

6 Августа 2021 10:25
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В столице нанятый для ремонта квартиры рабочий украл стройматериалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчина, которого наняли для ремонта квартиры, совершил кражу строительных смесей на сумму около 400 тысяч тенге. Среди похищенного - экопол, клей, гипсовая штукатурка, гипсовая шпатлевка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

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Установлено, что потерпевшая приобрела на рынке строительные материалы, которые рабочий с грузчиками должен был доставить по адресу. Однако, по приезду по адресу, подозреваемый дал указание грузчикам не заносить половину строительных материалов. Дождавшись отъезда грузчиков, он похитил и сбыл неустановленному лицу строительные смеси.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый за совершение кражи 41-летний мужчина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Задержанный дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными и не доверять малознакомым лицам.


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