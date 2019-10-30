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В столице намерены построить  культурно-образовательный  центр «Абай әлемі»

30 Октября 2019 14:50
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В столице намерены построить  культурно-образовательный  центр «Абай әлемі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице планируют построить большой культурно-образовательный центр «Абай әлемі». Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев, выступая на заседании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Абая и 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби в Акорде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Нур-Султане мы обсудили с городской администрацией вопрос празднования 175-летия Абая. Сейчас акимат нам выделил землю. Они также на свои средства принялись за подготовку проектно-сметной документации. Если будет дано задание, мы за счет «Самрук-Казыны» и других компаний планируем построить в столице большой центр «Абай әлемі». Кроме того, акимат по улице Абая возведет большой памятник», - сказал Бердибек Сапарбаев, докладывая о ходе подготовки к празднованию юбилея.

Вице-премьер также добавил, что с целью популяризации нравственных ориентиров, воспеваемых великим мыслителем, во всех учебных заведениях будут проведены открытые уроки, конкурсы изложений и выразительного чтения произведений Абая. В целях массового вовлечения молодежи предусмотрены фестивали, биеннале и иные креативные мероприятия.

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Ключевые слова: Правительство РК, Нур-Султан, Строительство, Абай,
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Серик Сабеков

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