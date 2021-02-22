РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:55, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    В столице начата вакцинация медработников вторым компонентом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению Главы государства с 1 февраля начата кампания по добровольной вакцинации медицинских работников. По состоянию на 22.02.2021 года привито 2008 медицинских работников», - сказала Сархат Бейсенова.

    Из них сотрудников ГССМП - 63, ПМСП - 1018, инфекционных стационаров -161, медработники отделений реанимаций - 222, специалисты СЭК и НЦЭ - 42, городских стационаров - 383, работники УДП - 111, специалисты УОЗ - 8.

    «С сегодняшнего дня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом», - добавила Сархат Бейсенова.

    Ранее она сообщила , что с 1 февраля начата вакцинация медработников. Вторым этапом будут вакцинироваться педагоги и сотрудники силовых структур. В апреле - студенты. Население города будет вакцинировано предположительно в мае.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:00
    Предприятия обрабатывающей промышленности уплатили в казну 2,7 трлн тенге налогов
    Сегодня, 10:59
    Производство новой модели авто запустят в Костанайской области
    Сегодня, 10:54
    Возмещать инвестзатраты новому бизнесу в текстиле планируют в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!