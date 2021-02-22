В столице начата вакцинация медработников вторым компонентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом от КВИ. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства с 1 февраля начата кампания по добровольной вакцинации медицинских работников. По состоянию на 22.02.2021 года привито 2008 медицинских работников», - сказала Сархат Бейсенова.

Из них сотрудников ГССМП - 63, ПМСП - 1018, инфекционных стационаров -161, медработники отделений реанимаций - 222, специалисты СЭК и НЦЭ - 42, городских стационаров - 383, работники УДП - 111, специалисты УОЗ - 8.

«С сегодняшнего дня начата вакцинация медицинских работников вторым компонентом», - добавила Сархат Бейсенова.

Ранее она сообщила , что с 1 февраля начата вакцинация медработников. Вторым этапом будут вакцинироваться педагоги и сотрудники силовых структур. В апреле - студенты. Население города будет вакцинировано предположительно в мае.



