+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В столице начала работу рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов

16 Февраля 2022 19:27
Поделиться:
В столице начала работу рабочая группа по вопросам самовольной застройки объектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня под председательством заместителя акима столицы Нурлана Нуркенова состоялось первое заседание рабочей группы, рассматривающей вопросы самовольной застройки объектов МЖК. Участие в нем приняли сотрудники государственных органов, а также представители общественных организаций, в числе которых – Союз строителей Казахстана и Ассоциация застройщиков Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
Проблемные вопросы оформления инвалидности в Казахстане поднял депутат
На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников Хищение бюджета в сфере строительства соцобъектов расследуется в Атырауской области Все строительные краны проверят после гибели машиниста в Алматы

Рабочая группа будет работать в рамках Дорожной карты по вопросам долевого строительства и кооперативам, утвержденной Правительством РК в ноябре 2021 года, которая направлена на минимизацию рисков долевого участия граждан.

Местные исполнительные органы совместно с Ассоциацией застройщиков и Союзом строителей будут проводить мониторинг и выявлять строительные организации, ведущие свою деятельность вне закона.

Заседания планируется проводить не реже двух раз в месяц, по мере необходимости с освещением в СМИ.

Отметим, для удобства информирования населения разрабатывается специальный сайт «Строительство жилья в столице», где наглядно будут показаны локации строящихся жилых комплексов с данными о наличии и отсутствии разрешительных документов. Его разработка находится на стадии завершения.

Как отметил, Нурлан Нуркенов, деятельность рабочей группы направлена не только на выявление самовольной застройки, но и оказание всесторонней помощи застройщикам, не имеющим разрешительной документации. Этой работе будут активно содействовать Союз строителей и Ассоциация застройщиков.

К участию в заседаниях рабочей группы по мере необходимости будут приглашаться представители других госорганов и организаций.

До запуска специального сайта списками компаний, получивших разрешение на привлечение средств дольщиков можно ознакомиться на сайте профильного управления по ссылке.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Строительство   #Жилье   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Проблемные вопросы оформления инвалидности в Казахстане поднял депутат
На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников
Хищение бюджета в сфере строительства соцобъектов расследуется в Атырауской области
Все строительные краны проверят после гибели машиниста в Алматы
Популярное
1 Назначен новый заместитель акима Алматы
2 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
3 Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
4 Вопросы медобеспечения военнослужащих и проблемы военных медучреждений обсудили в Мажилисе
5 Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
6 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Читайте также
Насильственные перемены отбрасывают нашу страну далеко назад – общественник о требованиях рабочих-нефтянников
Проблемные вопросы оформления инвалидности в Казахстане поднял депутат
Назначен новый заместитель акима Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Агентство по финмониторингу ставит под сомнение деятельность аудиторских организаций
Вопросы медобеспечения военнослужащих и проблемы военных медучреждений обсудили в Мажилисе
Коронавирус: Нур-Султан и Карагандинская область вышли из «красной» зоны
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах Казахстана 16 февраля
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив