В столице на отрезке улицы Кенесары отменены три остановки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 26 октября текущего года в связи с проведением ремонтных работ на остановочных пунктах, находящихся на отрезке улицы Кенесары от проспекта Женис до проспекта Республики, отменяются три остановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-бот Smart Astana.

В частности, остановки отменяются для проходящих маршрутов №№ 1, 9, 17, 23, 25, 31, 32, 105: остановка «ул. Желтоксан», остановка «Концертный зал «Астана», остановка «пр. Республики».

Остановки отменяются на время проведения ремонтных работ.