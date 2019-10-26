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В столице на отрезке улицы Кенесары отменены три остановки
26 Октября 2019 03:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 26 октября текущего года в связи с проведением ремонтных работ на остановочных пунктах, находящихся на отрезке улицы Кенесары от проспекта Женис до проспекта Республики, отменяются три остановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-бот Smart Astana.
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В частности, остановки отменяются для проходящих маршрутов №№ 1, 9, 17, 23, 25, 31, 32, 105: остановка «ул. Желтоксан», остановка «Концертный зал «Астана», остановка «пр. Республики».
Остановки отменяются на время проведения ремонтных работ.
Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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