В столице каждые выходные дни будут проводиться продовольственные ярмарки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце текущей недели, 15 и 16 февраля, в Нур-Султане пройдет городская ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

На ярмарке будут представлены картофель, лук, морковь по 85 тенге за кг, капуста по 100 тенге и говядина по 1 800 тенге.

Свою продукцию привезут товаропроизводители Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей.

Ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье на территории торгового дома «Аспан базар», расположенного по проспекту Кошкарбаева, 37/1.