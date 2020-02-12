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В столице каждые выходные дни будут проводиться продовольственные ярмарки

12 Февраля 2020 06:28
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В столице каждые выходные дни будут проводиться продовольственные ярмарки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В конце текущей недели, 15 и 16 февраля, в Нур-Султане пройдет городская ярмарка сельскохозяйственной продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

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На ярмарке будут представлены картофель, лук, морковь по 85 тенге за кг, капуста по 100 тенге и говядина по 1 800 тенге.

Свою продукцию привезут товаропроизводители Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областей.

Ярмарки будут проходить каждую субботу и воскресенье на территории торгового дома «Аспан базар», расположенного по проспекту Кошкарбаева, 37/1.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Сельское хозяйство,
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