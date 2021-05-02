В столице из-за ремонта перекрыли участок улицы Ауэзова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с Управлением административной полиции ДП города ведут дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По ул. Ауэзова на участке от ул. Дукенулы до ул. А. Молдагуловой будут проводиться работы по среднему ремонту дорожного полотна. В этой связи со 2 по 12 мая текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении ведомства.