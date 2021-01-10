В столице Иордании проходит голосование на выборах депутатов Мажилиса Парламента РК

АММАН. КАЗИНФОРМ – В столице Иордании начал работу избирательный участок №278, открытый при Посольстве Казахстана в Иорданском Хашимитском Королевстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 7 утра по местному времени члены избирательной комиссии под звучание государственного гимна провели торжественное открытие избирательного участка.

Первый избиратель – Турманов Самат подошел в 7:00 утра. Самат живет в Иордании уже почти 7 лет, в этом году завершает обучение на магистратуре Всемирного университета исламских наук и образования.

«Участие в выборах – это мой долг как гражданина Казахстана», - говорит он.

Найля Ахметжанова переехала в Иорданию около 6 лет назад: «Участие в выборах – гражданский долг каждого гражданина Казахстана. По Казахстану скучаю, каждые 2 года бываю дома. Организация выборов отличная, нравится приходить в Посольство Казахстана, здесь уголок твоей Родины, лица все такие родные, знакомые, өзіміз ғой (улыбается)», - говорит Найля.

Шухрат учится на втором курсе Всемирного университета исламских наук и образования. По его мнению, участие в выборах – долг каждого казахстанца, чтобы народ знал, кого избирает, тем более это касается тех, кто находится за границей.

«Конечно, скучаю по Алматы, по горам – это то, чего здесь не хватает. Организация выборов хорошая, все нравится, вот чаем угостили», - говорит Шухрат.

Темирлан Сагинбаев живет в Иордании 2 года, изучает Исламский банкинг в Иорданском университете.

«Я сегодня пришел, во-первых, потому что это долг и обязанность каждого казахстанца. А во-вторых, выборы нужны, потому что растет новое поколение, нужны новые идеи, новые мысли. Сейчас поколения меняются, молодежь более активная, их мировоззрение шире. Организация выборов очень хорошая, как и полагается, мы же казахи: чай, баурсаки, все нравится», - делится Темирлан.

В числе первых принял участие в голосовании Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Иордании Туматов Айдарбек Ануарбекович. Как он отметил, избирательный процесс организован для граждан Казахстана на высоком уровне в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Иордании, включая обеспечение избирателей средствами индивидуальной защиты, антисептическими и другими средствами.

Как заметил посол, казахстанские избиратели проявили гражданский долг и показали высокую явку. В частности, в полдень по местному времени явка в избирательном участке составила 75%, к этому моменту голоса успели отдать 46 избирателей.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов.